cosa abbiamo imparato dal film su giulio regeni

Il film su Giulio Regeni, in uscita dal 2 al 4 febbraio, offre un approfondimento sul suo caso e sul contesto politico in cui si inserisce. Attraverso testimonianze e analisi, invita a riflettere sull'importanza della democrazia e sui rischi rappresentati dai regimi autoritari. Un’occasione per comprendere meglio un episodio che ha segnato l’Italia e l’impegno per la verità.

Il film prova a rispondere a queste due domande. Alla prima oggi si può cominciare a dare una risposta: il processo è ancora in corso, ma il materiale raccolto nel corso di questi anni è sufficiente per arrivare a dipingere un quadro ben definito. Alla seconda è più difficile rispondere, ma è proprio questa domanda che fa nascere la riflessione più profonda. La verità, è che in regimi autoritari come quello egiziano, il perché - la reale motivazione di una vicenda - sembra aver perso di valore. Chi vive in contesti politici simili è ormai abituato a non ricevere spiegazioni verificabili: è successo così, e basta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Tutto il male del mondo”: il trailer del docufilm su Giulio Regeni a 10 anni dal suo omicidioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, riviviamo gli eventi e le indagini attraverso il trailer del nuovo docufilm.

Dieci anni dal sequestro di Giulio Regeni: chissà se chi grida ‘prima gli italiani’ finalmente mostrerà fermezzaIl 25 gennaio ricorrono dieci anni dal sequestro e dalla morte di Giulio Regeni, ricercatore italiano al Cairo.

