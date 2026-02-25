Conferenza stampa Knutsen post Inter Bodo Glimt | Serata fantastica grazie anche al ct della Norvegia Chivu? Un uomo fantastico ecco cosa ci siamo detti
Inter News 24 Conferenza stampa Knutsen post Inter Bodo Glimt:le parole del tecnico dei norvegesi dopo la vittoria in Champions League. La conferenza stampa di Kjetil Knutsen al termine di Inter Bodo Glimt. ANALISI – « Prima di tutto è stata una serata fantastica per il calcio in generale e non solo norvegese. Non so quanto possiamo andare lontano. Adesso è estremamente importante fare le cose sempre a modo nostro da domani al prossimo turno ». MIGLIOR RISULTATO PER UN CLUB NORVEGESE? – « Grazie al Ct della Norvegia che ha detto questo. Il gol del due a zero è il vero Blodo Gimt. È stata una partita difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
Conferenza stampa Chivu post Bodo Glimt Inter: «Lautaro starà fuori per un bel po’! Vi spiego come mai Dimarco in panchina»Dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt, Chivu ha spiegato che Lautaro Martinez resterà fuori a lungo a causa di un infortunio.
Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt: «All’andata non siamo stati all’altezza, ma se c’è una squadra che può ribaltarla siamo noi! Vergognarsi? Noi rispettiamo sempre gli avversari»Cristian Chivu ha parlato alla vigilia del match tra l’Inter e il Bodo Glimt, spiegando che la squadra ha commesso errori nella partita d’andata e vuole recuperare terreno.
