Conferenza stampa Knutsen post Inter Bodo Glimt | Serata fantastica grazie anche al ct della Norvegia Chivu? Un uomo fantastico ecco cosa ci siamo detti

Knutsen ha parlato dopo la vittoria contro l'Inter, attribuendo il risultato alla buona preparazione della squadra e al supporto del ct norvegese. Durante la conferenza, ha elogiato Chivu come un uomo straordinario e ha condiviso alcuni dettagli sul loro scambio di opinioni prima della partita. La serata si è conclusa con un sorriso, e il tecnico norvegese ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra. La discussione si è concentrata anche sulle prossime sfide in Champions.

ANALISI – « Prima di tutto è stata una serata fantastica per il calcio in generale e non solo norvegese. Non so quanto possiamo andare lontano. Adesso è estremamente importante fare le cose sempre a modo nostro da domani al prossimo turno ». MIGLIOR RISULTATO PER UN CLUB NORVEGESE? – « Grazie al Ct della Norvegia che ha detto questo. Il gol del due a zero è il vero Blodo Gimt. È stata una partita difensiva.

Conferenza stampa Chivu post Bodo Glimt Inter: «Lautaro starà fuori per un bel po’! Vi spiego come mai Dimarco in panchina»Dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt, Chivu ha spiegato che Lautaro Martinez resterà fuori a lungo a causa di un infortunio.

Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt: «All’andata non siamo stati all’altezza, ma se c’è una squadra che può ribaltarla siamo noi! Vergognarsi? Noi rispettiamo sempre gli avversari»Cristian Chivu ha parlato alla vigilia del match tra l’Inter e il Bodo Glimt, spiegando che la squadra ha commesso errori nella partita d’andata e vuole recuperare terreno.

