Un incontro pubblico è stato organizzato sabato 28 alle 14 da un comitato cittadino e Legambiente per discutere dell’abbattimento di ottanta tigli secolari situati in via Livraghi a Porto Garibaldi. La decisione di procedere con l’abbattimento ha suscitato proteste e richieste di approfondimento da parte delle associazioni e dei residenti locali.

La riunione si prefigge di analizzare lo stato attuale della situazione e coordinare le prossime azioni in difesa del verde pubblico Vanno avanti le azioni contro l'abbattimento degli 80 tigli di via Livraghi a Porto Garibaldi. Sabato 28, alle 14.30, la saletta della Cgil del lido comacchiese ospiterà una riunione organizzata dal Comitato spontaneo in difesa degli alberi e della natura in collaborazione con Legambiente Delta Po. Al centro del dibattito ci sarà appunto il caso che ha sollevato non poche preoccupazioni tra i cittadini e gli attivisti locali. L'incontro si prefigge di analizzare lo stato attuale della situazione e di discutere più ampiamente di quello che le associazioni definiscono come “uno scempio al patrimonio arboreo in corso nelle zone costiere”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Abbattimento tigli secolari: Comitato cittadino e Legambiente organizzano un incontro pubblico

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