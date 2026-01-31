La legge regionale sull’artigianato in Puglia, definita tra le più avanzate d’Italia, resta ancora incompleta. Confartigianato Imprese segnala che, nonostante l’approvazione unanime della legge n.7 del 2023, ci sono ancora passaggi da definire. La norma mira a sostenere il settore, ma alcuni aspetti devono essere affinati per essere pienamente operativi. La regione si impegna a chiudere le parti mancanti al più presto, per dare un impulso reale alle imprese artigiane pugliesi.

Di seguito un comunicato diffuso da Confartigianato Puglia: “La legge regionale n.7 del 2023 in materia di artigianato, approvata all’unanimità nella scorsa consiliatura, è tra le più avanzate d’Italia, tenuto conto dei limiti della legge quadro nazionale. Semmai è quest’ultima norma che necessita di riforma, visto che risale ormai a quarant’anni fa: non a caso nell’ultimo DDL PMI è prevista una specifica delega al Governo. Sarebbe pertanto sufficiente adoperarsi per applicare quanto di buono, ed è tanto, è già previsto nella nostra legge regionale, evitando di incappare in distonie legislative che è sempre complicato correggere a posteriori” – così Michele Dituri, Presidente di Confartigianato Imprese Puglia, in merito alla notizia della presentazione in Consiglio Regionale di una nuova proposta di legge in materia di artigianato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia: la legge regionale sull’artigianato, fra le più avanzate, è ancora incompiuta Confartigianato Imprese

Approfondimenti su Puglia Artigianato

In Emilia-Romagna, la promozione della lettura ha ricevuto un sostegno significativo, con circa 400mila euro investiti nel triennio 2022-2024.

Il 2026 si apre con un clima di incertezza per le imprese associate a Confartigianato Bologna.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Puglia Artigianato

Argomenti discussi: Leo e Ciliento: applicata la legge regionale sul salario minimo nel nuovo Avviso pubblico per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato della Regione Puglia; Salario minimo negli appalti pubblici: la Corte costituzionale sulla legge regionale Puglia e il ruolo dell’art. 11; Legge regionale sui pozzi, 1500 euro di spese iniziali per gli agricoltori. Gatta: Assurdità - FoggiaToday; Puglia: la legge regionale sull’artigianato, fra le più avanzate, è ancora incompiuta.

Puglia: la legge regionale sull’artigianato, fra le più avanzate, è ancora incompiuta Confartigianato ImpreseLa legge regionale n.7 del 2023 in materia di artigianato, approvata all’unanimità nella scorsa consiliatura, è tra le più avanzate d’Italia, tenuto conto dei limiti della legge quadro nazionale. Sem ... noinotizie.it

SALARIO MINIMO Salario minimo a 9 euro l’ora, la Regione Puglia pubblica il primo bandoBARI – La Regione Puglia applica per la prima volta la legge regionale sul salario minimo e pubblica il primo bando di gara con la clausola che prevede un compenso minimo di 9 euro l’ora per i ... statoquotidiano.it

Sabato 7 febbraio l'appuntamento organizzato da Confartigianato Imprese con il patrocinio del Comune di Fidenza. Quattro eccellenze professionali del territorio racconteranno il complesso rapporto tra uomo e tecnologica nella storia fino all’Intelligenza Artific - facebook.com facebook