Fuori la Voce aperte le iscrizioni al concorso

Sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del concorso canoro “Fuori la Voce”, organizzato dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il Comune. L’evento si svolgerà ad Arezzo e rappresenta un’occasione per i partecipanti di esibirsi e condividere la propria passione musicale. Le candidature sono aperte a tutti gli interessati, con modalità e scadenze disponibili sul sito ufficiale del concorso.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Si sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del concorso canoro "Fuori la Voce ", un appuntamento ormai organizzato annualmente dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il Comune d i Castiglion Fiorentino. Il concorso, che negli anni ha richiamato un pubblico numeroso grazie all'alto livello dei partecipanti e alla presenza di ospiti di rilievo nazionale, si svolgerà sabato 14 marzo 2026 alle ore 21 presso il T eatro Comunale Mario Spina. Anche per questa edizione è prevista una giuria qualificata, presieduta da Walter De Michelis, e la partecipazione di ospiti di primo piano, nel solco di una tradizione che in passato ha visto salire sul palco, tra gli altri, artisti come Marco Ferradini, Mietta, Sandro Giacobbe, Viola Valentino, Alberto Camerini e Il Cile (foto).

Fuori la Voce, il concorso. Caccia ai protagonisti - Si sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del concorso canoro “Fuori la Voce”, un appuntamento ormai organizzato annualmente ... msn.com

