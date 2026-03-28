Concorso docenti PNRR3 candidata con patologia limitatrice dell’autonomia svolge prova orale a distanza Ordinanza

Il Tar Sicilia, sede di Palermo, ha emesso un decreto il 23 marzo 2026 che ha accolto in via cautelare il ricorso di una candidata al concorso docenti PNRR3, affetta da una patologia che limita la sua autonomia. La candidata ha svolto la prova orale a distanza e si trova in attesa di decisioni definitive sulla questione.

Con decreto n. 1522026 datato 23 marzo, il Tar Sicilia, sede di Palermo, ha accolto in via cautelare inaudita altera parte il ricorso di candidata affetta di patologia limitatrice dell'autonomia - assistita dagli avv.ti Dario Carbone e Francesco Torre del Foro di Messina - la quale aveva richiesto che le prove orali della sua classe di concorso si svolgessero mediante collegamento telematico in videoconferenza presso l'U.S.P. più vicino alla sua residenza?. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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