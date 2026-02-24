Metro fino alle 2? Il minimo sindacale per una città olimpica

Una decisione di prolungare il servizio metropolitano fino alle 2 ha suscitato molte discussioni tra cittadini e operatori del settore. La causa principale deriva dalla volontà di offrire maggiore flessibilità ai pendolari e ai visitatori durante eventi di grande richiamo. In città si registrano opinioni contrastanti, con alcuni che apprezzano la possibilità di muoversi più facilmente, mentre altri temono un aumento dei costi e dei disagi. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di eventuali modifiche.

Le Olimpiadi invernali appena concluse, con il loro scintillio di medaglie e lo sfolgorio del braciere, ci hanno consegnato una città bella e accogliente, dove i turisti-tifosi hanno visto il meglio del capoluogo lombardo, sfiorando il peggio. Anzi il brutto, per essere precisi, visto che l’imponente spiegamento delle forze dell’ordine ha sterilizzato il nodo della sicurezza, mentre il concatenamento di eventi ha indotto i milanesi a “liberare” le strade, rendendo fluido il traffico. Fra le cose migliori di queste due settimane olimpiche c’è stato sicuramente il sistema dei trasporti, che ha saputo essere all’altezza della situazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sette milioni al mese per il metrò fino alle 2. E via ai cantieri per la M1 a BaggioLa decisione di estendere l’orario del metrò fino alle 2 di notte nei fine settimana deriva dalla richiesta dei cittadini di migliorare i collegamenti notturni.

