Con Rete Dafne rafforzata la tutela delle vittime di reato

Durante un incontro istituzionale, rappresentanti di forze dell’ordine e enti locali hanno presentato le attività di Rete Dafne Verona, un servizio gratuito e riservato attivo dal 2021 che fornisce assistenza alle vittime di reato. La presentazione ha visto la partecipazione di carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e guardia di finanza, che hanno condiviso le modalità di collaborazione e le iniziative messe in atto per rafforzare la tutela delle persone coinvolte in situazioni di vulnerabilità.

Nel corso di un incontro istituzionale, alla presenza dei rappresentanti di carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e guardia di finanza, sono state presentate le attività di Rete Dafne Verona, il servizio gratuito e riservato che dal 2021 offre assistenza alle vittime di reato.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: In ascolto delle vittime di reato. Dare tutela e offrire un sostegno Una norma che rafforza la tutela delle vittimeTra i passaggi più discussi vi è la sostituzione del riferimento al "consenso libero e attuale" con quello della "volontà contraria" al rapporto...