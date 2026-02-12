Domani a Vernio viene presentato un nuovo servizio dedicato alle vittime di reato. Il Comune ha deciso di mettere a disposizione un supporto concreto, con l’obiettivo di ascoltare chi ha subito un reato e aiutarlo a orientarsi. L’appuntamento si terrà nel pomeriggio, alle 14, quando le associazioni locali potranno scoprire come funziona questa iniziativa.

Parte a Vernio il servizio di tutela alle vittime di reato. Lo scopo è quello di dare ascolto, offrire sostegno e orientare chi ha subito un reato: è questo l’obiettivo del servizio di tutela alle vittime di reato attivo sul territorio, che il Comune di Vernio presenterà alle associazioni locali domani, dalle 14.30 alle 18.30, nella sala consiliare del Palazzo comunale. Il servizio, affidato dalla Società della salute ad Aleteia e alla cooperativa Intrecci, è gratuito e accessibile tramite il numero verde 800 777 811. È rivolto a tutte le persone vittime di reato, senza alcuna discriminazione di età, genere, etnia o religione, e si rivolge sia alle vittime dirette, direttamente coinvolte nel fatto, sia alle vittime indirette, come familiari o persone vicine alla vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In ascolto delle vittime di reato. Dare tutela e offrire un sostegno

Approfondimenti su Vernio Tutela

Giovanni Gallina, rappresentante dell’Udc a Carini, esprime il suo sostegno alla proposta di legge volta a proteggere le pensioni degli ex precari del pubblico impiego.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vernio Tutela

Argomenti discussi: In ascolto delle vittime di reato. Dare tutela e offrire un sostegno; Inaugurazione Una stanza tutta per sé; Panamá, una commissione per indagare sugli abusi sui minori nella Chiesa; Milano si prepara al Giorno del ricordo: le iniziative in memoria delle vittime delle foibe.

Le iniziative in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli Istriani, Fiumani e DalmatiIniziative in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Martedì commemorazione in piazza della Repubblica ... cronacamilano.it

Moretti criticato per la battuta sui pannelli estintori delle vittimeStrage di Crans Montana, nuove tensioni tra legale delle vittime e MorettiNel procedimento sulla strage di Crans Montana, le dichiarazioni di Mauro M ... assodigitale.it

Cuori in Ascolto è il servizio gratuito realizzato da AICARM APS per dare sostegno a chi, pazienti o loro familiari, è coinvolto nell’esperienza di Cardiomiopatia. Attraverso l’ascolto, il confronto e la condivisione di esperienze, i nostri volontari ti forniranno un su - facebook.com facebook

Dare ascolto a tutte le voci rallentale decisioni, ma oggi contanogli affari. Così nasce il tecnofascismo. L'opinione di PIetro Folena continua sul nuovo numero de L'Espresso x.com