una norma che rafforza la tutela delle vittime

Quando si cambia la legge sulla violenza sessuale, non si tratta solo di aggiornare un testo. Si interviene su vite di persone che ogni giorno affrontano paura e solitudine nelle aule di giustizia. La nuova norma mira a rafforzare la protezione delle vittime, consapevoli che ogni modifica legislativa può fare la differenza per chi vive momenti difficili.

Quando si interviene sulla definizione di un reato come la violenza sessuale, non si modifica solo una norma: si incide su esperienze reali, su storie che arrivano ogni giorno nelle aule di giustizia e che spesso hanno in comune paura e solitudine. È con questa consapevolezza che, da Avvocata impegnata da anni nel diritto di famiglia e nella tutela delle persone, seguo il dibattito sulla riforma dell'articolo 609 bis del codice penale, il cui nuovo testo è stato approvato martedì in Commissione Giustizia. Le modifiche introdotte meritano uno sforzo di comprensione che vada oltre le contrapposizioni ideologiche, perché l'obiettivo è rendere la norma applicabile nella pratica e compatibile con le garanzie del processo penale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

