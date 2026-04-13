Comunicazione e promozione turistica per mitigare gli effetti negativi del fenomeno migratorio soldi a Lampedusa e Linosa

Un fondo di 1,5 milioni di euro è stato stanziato per i Comuni siciliani che ospitano centri di accoglienza per migranti. La somma è destinata a iniziative di comunicazione e promozione turistica, con l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi legati al fenomeno migratorio. Le risorse vengono distribuite tra i territori di Lampedusa e Linosa, tra quelli più coinvolti dall’accoglienza.

Un finanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro per i Comuni siciliani che ospitano nei loro territori centri di accoglienza per migranti. Lo ha disposto con un decreto il presidente della Regione Renato Schifani, che è anche assessore delle Autonomie locali ad interim. A Caltanissetta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Laghetti artificiali per mitigare gli effetti della siccità, contributi dalla Regione a 185 aziende Gli antibiotici possono avere effetti negativi sul microbioma per anniNegli ultimi anni la scienza ha posto sempre di più l’attenzione sull’eccessivo utilizzo degli antibiotici, spesso presi anche quando non necessari.