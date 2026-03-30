La Regione ha reso pubblica la graduatoria definitiva relativa all’avviso per progetti di investimento volti a garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e a mitigare gli effetti della siccità. Nel documento si specifica che sono stati approvati contributi finanziari a favore di 185 aziende che prevedono la realizzazione di laghetti artificiali. La pubblicazione è disponibile sul sito ufficiale dell’ente regionale.

Pubblicata la graduatoria con le istanze ammesse e non. Il bando, con una dotazione complessiva di 4,6 milioni, era rivolto alle piccole e medie imprese La Regione ha pubblicato sul proprio sito la graduatoria definitiva dell’avviso “per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque” con l'obiettivo di mitigare gli effetti della siccità. Sono in totale 185 le domande ammissibili. La dotazione finanziaria ammonta a 4 milioni e 600 mila euro a valere sul Piano operativo complementare (Poc) 2014-2020. Il bando era rivolto alle piccole e medie imprese agricole. Il finanziamento consentirà ai beneficiari di realizzare vasche, laghetti, invasi e serbatoi aziendali o interaziendali per l’accumulo di acqua a uso irriguo o zootecnico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Laghetti artificiali per mitigare gli effetti della siccità, contributi dalla Regione a 185 aziende

Articoli correlati

Protesi e ausili per lo sport amatoriale, dalla Regione 400mila euro: come richiedere i contributiLa Giunta regionale riassegna le risorse per sostenere l'attività motoria amatoriale.

Dalla Regione al via le domande per i contributi alle associazioni che assistono persone disabiliLo ha fatto sapere l'assessore regionale Roberto Santangelo aggiungendo che il bando sarà attivo a partire dal 15 febbraio L'assessore regionale...

Contenuti utili per approfondire Laghetti artificiali

Corpi di un bimbo e di una donna trovati in un laghetto: mistero sul passeggino, le indaginiIl ritrovamento è avvenuto a Castelguglielmo, nelle acque di un laghetto artificiale: avviate le indagini dopo il recupero dei due cadaveri ... notizie.it

Giallo a Castelguglielmo: madre e figlio rinvenuti senza vita in un laghetto artificialeRitrovamento drammatico in provincia di Rovigo: una donna e il suo bambino di circa un anno sono stati recuperati senza vita da un laghetto artificiale; le autorità indagano su dinamica e cause ... notizie.it