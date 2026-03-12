Uno studio pubblicato su Nature Medicine ha mostrato che gli antibiotici possono alterare il microbioma umano e questi effetti negativi possono durare anche diversi anni. La ricerca ha analizzato come l'assunzione di questi farmaci influenzi la composizione batterica nell'organismo. I risultati indicano che le modifiche persistono nel tempo, senza coinvolgere cause o motivazioni specifiche, ma evidenziando un impatto duraturo sulla flora intestinale.

Negli ultimi anni la scienza ha posto sempre di più l’attenzione sull’eccessivo utilizzo degli antibiotici, spesso presi anche quando non necessari. L’antibiotico-resistenza (che rende questi farmaci inefficaci) è uno dei principali problemi legati a un utilizzo eccessivo, ma non è l’unico: secondo un recente studio dell'università di Uppsala pubblicato su Nature Medicine gli antibiotici possono avere effetti negativi sul microbioma intestinale, e questi effetti possono essere osservabili anche a distanza di 4-8 anni dall’assunzione. Gli antibiotici sono utilizzati per combattere le infezioni batteriche e sono dei farmaci fondamentali, spesso imprescindibili, ma come tutti hanno degli effetti collaterali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli antibiotici possono avere effetti negativi sul microbioma per anni

Articoli correlati

Antibiotici nemici del microbioma intestinale, l’impatto può durare fino a 8 anni: lo studio(Adnkronos) – Gli antibiotici sono un'arma cruciale contro batteri cattivi che minacciano la salute delle persone.

Leggi anche: “Ecco gli effetti che gli inchiostri possono avere sulla salute”: perde tutti i capelli e tutti i peli per un tatuaggio, poi gli viene la vitiligine e non riesce più a sudare. Il caso studio

Una selezione di notizie su antibiotici possono

Temi più discussi: Terapia fagica: ecco come i virus possono combattere le infezioni resistenti agli antibiotici (e i tumori); Antibiotici, lo studio choc: un solo ciclo può cambiare il microbioma intestinale per anni; Influenza K (marzo 2026): sintomi, durata e cura; Influenza marzo 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere.

Antibiotici nemici del microbioma intestinale, l’impatto può durare fino a 8 anni: lo studio(Adnkronos) – Gli antibiotici sono un’arma cruciale contro batteri cattivi che minacciano la salute delle persone. Ma, con la loro potente azione antimicrobica, non risparmiano neanche la popolazione ... msn.com

Antibiotici, lo studio sugli effetti negativi: il microbioma intestinale può cambiare per anniUna ricerca svedese pubblicata su Nature Medicine ha analizzato quasi 15mila adulti e ha rilevato che alcuni antibiotici possono lasciare alterazioni durature nella flora intestinale ... lanuovasardegna.it

Antibiotici: gli effetti sull'intestino possono durare fino a 8 anni - facebook.com facebook

Antibiotici: gli effetti sull'intestino possono durare fino a 8 anni x.com