Comunicato Stampa | Presentata in Consiglio Veneto la 64' sfilata dei carri allegorici di Cavarzere di sabato 21 marzo

In Consiglio Veneto è stata annunciata la 64ª sfilata dei carri allegorici di Cavarzere, prevista per sabato 21 marzo. Il consigliere regionale e vicecapogruppo di Fratelli d’Italia ha presentato ufficialmente l’evento, che coinvolge diverse squadre e artisti locali. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, attirando numerosi spettatori e appassionati di carri tradizionali.

Il consigliere regionale e vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan, ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa 'Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, la 64ª edizione della sfilata dei carri allegorici di Cavarzere (Ve), in programma sabato 21 marzo alle 20.30.