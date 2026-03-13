Luoghi di lavoro non sicuri e carenza cronica di personale al Comune di Chieti | la Cisl Fp verso lo stato di agitazione

La Cisl Fp ha annunciato lo stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Chieti a causa di condizioni di lavoro considerate insicure e della mancanza di personale. Tra i problemi segnalati ci sono gli uffici privi di riscaldamento e una carenza cronica di risorse umane. La decisione è stata comunicata in risposta ai disagi che i lavoratori affrontano da tempo.

La Cisl Fp verso la proclamazione dello stato di agitazione per i disagi che colpiscono da tempo i dipendenti del Comune di Chieti, fra cui gli uffici senza riscaldamento.Mercoledì scorso si è svolto un confronto tra la delegazione della Cisl Fp, il sindaco e il segretario comunale con al centro i temi critici che da tempo affliggono i dipendenti dell'Ente: la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’insostenibilità dei carichi di lavoro e la cronica carenza strutturale del personale. "Durante la riunione - riferisce il coordinatore sindacale Simone Di Lanzo - la Cisl Fp ribadito con forza le preoccupazioni sollevate dai lavoratori. Un punto... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

