Pronto Soccorso al Collasso | CISL FP Irpinia Sannio lancia l’allarme

La CISL FP Irpinia Sannio segnala una condizione di grave difficoltà nei Pronto Soccorso della regione, evidenziando come il sistema sia sotto pressione e in seria crisi. La situazione, diffusa anche in altre aree italiane, richiede attenzione e interventi immediati per garantire servizi efficaci e sicuri per i cittadini.

"La problematica è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto dei cittadini che accedono ai Pronto Soccorso, spesso in attesa per ore e con la sensazione di essere abbandonati – dichiara Sonia Petrucciani, Segretaria Generale CISL FP Irpinia Sannio. – Anche la politica, nei mesi scorsi, in vista del rinnovo della Regione Campania, ha speso molte parole, ma ad oggi i fatti concreti sono pochi. Nel frattempo, il personale sanitario continua a fare miracoli con organici insufficienti e turni massacranti".

