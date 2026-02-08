Rifiuti nuovo centro di raccolta Taglio del nastro alle ’Topaie’

Domani alle 10 apre il nuovo centro di raccolta delle Topaie. L’inaugurazione si svolgerà con un taglio del nastro ufficiale. Enzo Tacconi, direttore generale di Sei Toscana, spiega che l’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra Autorità di Ambito, Comuni e l’azienda, che hanno sfruttato al meglio i fondi del Pnrr.

Domani apre il nuovo centro di raccolta delle Topaie: l'inaugurazione è fissata per le 10. "La forte sinergia realizzata tra l' Autorità di Ambito, le Amministrazioni comunali e Sei Toscana – sottolinea Enzo Tacconi, Direttore generale dell'Ato Toscana Sud – ha consentito di valorizzare appieno le opportunità legate ai finanziamenti del Pnrr. Il nostro obiettivo è stato lavorare a progettualità che, nel loro insieme e nell'ottica della riorganizzazione complessiva dei servizi, rafforzassero la qualità e l'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti sul territorio". Il nuovo centro di raccolta accoglierà molti tipi di rifiuti, anche quelli di più difficile gestione, tra cui ingombranti, sfalci e potature, alcuni tipi di rifiuti speciali.

