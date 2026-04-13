Compra subito e paga a rate | il nuovo modo di acquistare

Recentemente, si è diffusa una modalità di acquisto che permette di acquistare subito e pagare in più rate. Questa formula non riguarda più soltanto il commercio online o i consumatori più giovani, ma si sta diffondendo in diversi settori e tra diverse fasce di clientela. La possibilità di suddividere il pagamento sembra diventata una scelta sempre più comune tra chi desidera acquistare beni o servizi senza pagare l'intero importo in un’unica soluzione.

NON È PIÙ soltanto una moda legata al commercio elettronico né un fenomeno che spopola per lo più tra i giovani. Il buy now pay later (letteralmente "compra ora e paga dopo"), sta diventando un compagno di strada per molti italiani quando fanno acquisti con pagamenti digitali. Stiamo parlando, per chi non lo conoscesse ancora, di quel sistema che permette di dilazionare le spese, anche quelle di piccolo importo, in almeno tre o quattro rate, in modo da alleggerire un po’ il bilancio familiare. Sempre più spesso, per esempio, c’è chi preferisce acquistare un elettrodomestico come la tv o la lavatrice versando 200 o 300 euro al mese per 3 o 4 mesi, piuttosto che saldare l’intero importo subito e poi dover tirare la cinghia per non avere il conto in rosso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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