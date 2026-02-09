Acquistare casa senza mutuo il 51% compra con liquidità | chi lo fa e perché conviene

Nel primo semestre del 2025, più della metà delle persone che hanno comprato casa in Italia hanno pagato tutto in contanti, senza chiedere un mutuo. Sono molti a preferire questa strada, forse per evitare gli interessi o per avere più libertà nella trattativa. La tendenza cresce e fa riflettere su come cambiano le scelte degli italiani nel mercato immobiliare.

Nel primo semestre del 2025 una parte rilevante delle compravendite immobiliari in Italia è avvenuta senza il ricorso a un finanziamento. I dati elaborati dall’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa mostrano come l’acquisto di abitazioni con capitali propri continui a rappresentare una componente struttural e del mercato residenziale, pur in un contesto segnato dal graduale ritorno del credito favorito dal calo dei tassi di interesse. La quota di acquisti senza finanziamento. Secondo l’analisi, nel primo semestre del 2025 il 51,4% delle compravendite residenziali intermediate dalle agenzie Tecnocasa è stato concluso senza mutuo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Acquistare casa senza mutuo, il 51% compra con liquidità: chi lo fa e perché conviene Approfondimenti su Acquisto Casa Jannik Sinner compra casa con il mutuo: cosa c’è davvero dietro (e perché lo fanno anche i super ricchi) Quale mutuo conviene? Con il tasso variabile si risparmiano 8mila euro l’anno Nel 2025, il mercato dei mutui in Italia ha mostrato segnali di ripresa, con tassi variabili più bassi rispetto agli anni precedenti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Acquisto Casa Argomenti discussi: Le soluzioni per mutuo tasso fisso a febbraio 2026; Casa senza mutuo: oltre la metà delle compravendite avviene con capitali propri; Residenziale italiano in espansione nel 2025; Le migliori offerte di mutuo prima casa a febbraio 2026. Immobiliare, boom di acquisti cash: più di una casa su due è comprata senza mutuoCrescono le richieste di finanziamenti e le erogazioni di credito, ma il 51,4% delle compravendite avviene senza prestiti. Famiglie e capitali stranieri trainano gli acquisti con capitali propri, sopr ... ilsole24ore.com Acquistare casa senza anticipo: mutui 100% a gennaio 2026 a confrontoPer acquistare una nuova casa bisogna individuare in primis l'immobile e in seguito formulare un'offerta al venditore: solo così si potrà procedere con le diverse fasi della compravendita. Se avete ... facile.it AstePlus.it ti guiderà ad acquistare la tua nuova casa in modo Semplice Sicuro Soddisfatto Con noi puoi risparmiare fino al 50% sull'acquisto della tua nuova casa! Scrivici per fissare una consulenza gratuita a [email protected] Chiamaci p facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.