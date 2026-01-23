Le prospettive del mercato della soia in tempi di Mercosur se ne parla in un convegno

Il convegno “La soia in Friuli Venezia Giulia”, organizzato dal Consorzio Agrario Fvg, si terrà mercoledì 28 gennaio alle 17 a Basiliano. L’evento analizza le prospettive del mercato della soia in un contesto caratterizzato dall’influenza delle dinamiche del Mercosur, offrendo approfondimenti sulle tendenze e le sfide del settore in regione.

Il Consorzio Agrario Fvg organizza il convegno “La soia in Friuli Venezia Giulia”, in programma mercoledì 28 gennaio, dalle 17, nella sede di Basiliano in via Magrini. Un appuntamento, cui collaborano Cereal Docks e l’agenzia Pellati Informa, pensato per fare il punto su una coltura centrale per.🔗 Leggi su Udinetoday.it

