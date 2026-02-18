Calciomercato Juve LIVE | Spalletti rinnova nonostante tutto Nuovo incontro per Vlahovic

Luciano Spalletti ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Napoli, sfidando le voci di una possibile partenza. La scelta è stata presa dopo un lungo confronto con la dirigenza partenopea, che ha confermato il suo ruolo anche nella prossima stagione. Nel frattempo, la Juventus ha incontrato nuovamente il manager di Dusan Vlahovic, cercando di trovare un accordo per il rinnovo del bomber serbo. La trattativa tra le due parti prosegue senza sosta, mentre le voci di mercato si intensificano.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.

