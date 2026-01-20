Cagliari Juve il clamoroso retroscena | ecco che cosa ha detto Luciano Spalletti alla squadra dopo la sconfitta

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha rivolto alcune parole ai suoi giocatori, evidenziando l'importanza di mantenere concentrazione e determinazione. Il tecnico ha sottolineato la necessità di analizzare gli errori e di lavorare con impegno per migliorare le prestazioni. Questo retroscena offre uno sguardo sul percorso di crescita della squadra e sugli interventi del mister nel momento di difficoltà.

