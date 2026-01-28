Un nuovo colpo di scena scuote il calciomercato dell’Inter. Secondo quanto si è saputo, Chivu avrebbe fatto una telefonata decisiva per convincere Diaby a scegliere i nerazzurri. Il retroscena emerge in un momento di grande fermento, tra le trattative di Perisic e le voci sul futuro del giocatore. La strategia del tecnico sembra aver fatto la differenza, mettendo in risalto il ruolo chiave dell’ex difensore romeno in questa fase di mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Chivu decisivo per Diaby: spunta la telefonata del tecnico al calciatore. E Perisic resta un’opzione vivissima. Il mercato dell’Inter si trasforma in un thriller d’alta quota in queste ultime ore di gennaio. Come svelato da Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra sta conducendo una doppia operazione “sotterranea” per regalare a Cristian Chivu non uno, ma potenzialmente due rinforzi di caratura mondiale sulle fasce, mentre la squadra consolida il primato a 52 punti. Calciomercato Inter, Diaby e Perisic: il doppio binario segreto dell’Inter e la telefonata di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, tra Perisic e Diaby spunta Chivu: clamoroso retroscena, cosa è successo

La squadra nerazzurra lavora svelto sul mercato.

Durante il calciomercato estivo, è emerso un importante retroscena riguardante Cristian Chivu e l'Inter.

Argomenti discussi: Ritorno di Perisic e dell’altro: Romano risponde così a un utente sul mercato Inter; Perisic ha detto sì all'Inter. Il Psv fa muro, ma si può chiudere dopo la Champions; L'Inter insisterà con il Psv per il ritorno di Perisic; Perisic sempre più vicino all'Inter? La Roma pensa a Ruggeri.

