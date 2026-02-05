Donna investita mentre attraversa sulle strisce a Como | 41enne portata al Sant' Anna

Una donna di 41 anni è stata investita mercoledì sera in via Dottesio a Como. La donna stava attraversando sulle strisce quando è stata colpita da un veicolo. Soccorsa dai passanti, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna per accertamenti. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Una donna di 41 anni è stata investita nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, in via Dottesio a Como.L'incidente è avvenuto intorno alle 20.12, all'altezza del civico 5. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da.

