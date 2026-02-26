Tutelare i marchi storici e il loro patrimonio di competenze | nasce il premio Maestro del Made in Italy

È stato annunciato un nuovo premio dedicato alla tutela dei marchi storici italiani e alle competenze che rappresentano. L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra il mondo produttivo e quello formativo, valorizzando il patrimonio industriale come strumento di crescita per le future generazioni. L’iniziativa mira a riconoscere e sostenere le eccellenze del Made in Italy nel rispetto delle tradizioni e della qualità.

Rafforzare il legame tra sistema produttivo e sistema formativo e trasformare il patrimonio industriale italiano in uno strumento educativo e di sviluppo per le nuove generazioni. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto oggi tra la Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy e l’ Associazione Marchi Storici d’Italia. L’accordo è stato firmato dal presidente della Fondazione, Giovanni Brugnoli, dal presidente dell’Associazione, Massimo Caputi, e dal vicepresidente vicario dell’Associazione e presidente del Gruppo Giovani dei Marchi Storici, Armando De Nigris, al termine dell’evento di presentazione della Fondazione. Si tratta del primo accordo formalmente approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, che opera sotto l’egida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Liceo Gallarate: un modello innovativo per il “Made in Italy”, tra PCTO e competenze economico-giuridiche per il futuro.Da aula studio a trampolino per il “Made in Italy”: il Liceo di Gallarate riscrive le regole del mercato del lavoro Il Liceo di Gallarate, in...

Premio Mics: 1 milione di euro per le startup circolari del made in ItalySostenere l’innovazione che renda il Made in Italy più competitivo, circolare e sostenibile: è questo l’obiettivo del premio “Mics Futuro Made in...

How Jack Ma Beat eBay and Won China’s E-Commerce War

Temi più discussi: Azioni legali contro la cantante. Sanremo, l’annuncio shock è appena arrivato; Azione legale di Miss Italia contro Ditonellapiaga per l’utilizzo della denominazione; Miss Italia sfida Ditonellapiaga per l’uso improprio del suo nome; Ditonellapiaga e Miss Italia: la causa sul titolo dell’album e il brano contestato.

Castello di Meleto entra nei Marchi storiciCastello di Meleto a Gaiole in Chianti ottiene il sigillo di Marchio storico di interesse nazionale ed entra ufficialmente nel Registro speciale dei marchi storici istituito dal Ministero delle ... lanazione.it

Marchi storici e futuro: un viaggio nel cuore del Made in ItalyNel corso del Novecento, i marchi non sono stati solo simboli commerciali, ma veri e propri protagonisti della costruzione dell’identità collettiva italiana. Oggetti, loghi, pubblicità e design hanno ... ilgazzettino.it

Esselunga ha richiamato un lotto di latte a lunga conservazione a marchio ESSELUNGA DURA DI PIÙ. Bottiglie in PET da 1000 ml) con scadenza 1° marzo 2026. Il numero di lotto di produzione è 01/03/2026 (A). Il latte è stato prodotto da Parmalat, presso lo s - facebook.com facebook

25 febbraio ore 10.00 Webinar #IPforYOU di DGPI-UIBM @mimit_gov in collab @EU_IPO Focus su marchi, disegni, tutela anticontraffazione, etc. Interventi di esperti istituzionali; spazio Q&A Aggiornamento per imprese e professionisti #MarchieDisegniUE ma x.com