Indie World | tutti i giochi annunciati per Nintendo Switch 2 e Switch nel 2026

Durante l’ultimo evento Indie World, Nintendo ha annunciato una serie di giochi indipendenti previsti per il 2026 su Nintendo Switch 2 e Switch. Sono stati presentati diversi titoli, senza dettagli su date precise di uscita o caratteristiche specifiche di ciascun gioco. L’evento ha mostrato una varietà di progetti provenienti da sviluppatori indipendenti che arriveranno nelle prossime stagioni.

VideoGiochi Anteprime & Prossime uscite Videogiochi Durante il nuovo Indie World, Nintendo ha presentato una ricca selezione di giochi indipendenti in arrivo nel 2026 su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. La presentazione ha mostrato titoli molto diversi tra loro, spaziando dall’azione cooperativa alle avventure narrative, con alcuni giochi disponibili già da oggi e altri previsti nei prossimi mesi. Tra le uscite immediate su Switch 2 troviamo Rotwood, sviluppato da Klei Entertainment. Si tratta di un picchiaduro cooperativo a scorrimento orizzontale in cui i giocatori affrontano creature corrotte utilizzando un sistema di combattimento tecnico e profondo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Indie World: tutti i giochi annunciati per Nintendo Switch 2 e Switch nel 2026 Un trailer mostra i giochi Nintendo Switch migliorati su Nintendo Switch 2Nintendo ha pubblicato un trailer dedicato ad una delle funzioni più rilevanti di Nintendo Switch 2: il miglioramento tecnico di diversi giochi nati... Nintendo Switch 2, Nintendo migliora la compatibilità con i giochi Switch 1: la nuova lista include Resident Evil 4Nintendo continua a rafforzare uno degli aspetti più importanti di Nintendo Switch 2: la compatibilità con il vasto catalogo di Switch 1. 10 Most Anticipated Platform Games Coming to Nintendo Switch in 2026 Una raccolta di contenuti su Indie World Temi più discussi: Il prossimo Nintendo Indie World arriva domani: ecco a che ora; Nintendo - Indie World Showcase del 3 marzo - Tutti gli annunci; Nintendo Indie World torna domani alle 15:00: tante novità per Switch e Switch 2; Indie World in arrivo!. Indie World: recap di tutti gli annunci di marzo 2026Potere ai più piccoli: abbiamo radunato tutti gli annunci dell’Indie World di marzo, che in quindici minuti ha riempito il 2026 di colori. tuttotek.it Indie World marzo 2026, il riassunto completoLa panoramica completa degli annunci dell'Indie World di marzo 2026, dedicato ai giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch 2 e Switch 1. gamesource.it Oh, gioia. Grazie al Nintendo Indie World di oggi ho aggiunto sei giochi alla lista dei desideri... x.com Nintendo annuncia un nuovo Indie World dedicato ai giochi indipendenti su Switch e Switch 2, in onda domani alle 15. facebook