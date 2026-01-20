Un trailer mostra i giochi Nintendo Switch migliorati su Nintendo Switch 2

Nintendo ha diffuso un trailer che mette in evidenza le capacità migliorate di alcuni giochi Nintendo Switch sulla nuova console, Nintendo Switch 2. La presentazione si concentra sull’upgrade tecnico e sulle prestazioni superiori offerte dalla nuova piattaforma, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e dettagliata rispetto alla versione originale. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nel passaggio tra le due generazioni di console Nintendo.

Nintendo ha pubblicato un trailer dedicato ad una delle funzioni più rilevanti di Nintendo Switch 2: il miglioramento tecnico di diversi giochi nati su Switch e riproposti sulla nuova console con prestazioni superiori. Si tratta di aggiornamenti gratuiti che puntano a valorizzare il catalogo esistente, sfruttando l'hardware più potente per offrire una migliore qualità visiva e un'esperienza più fluida. Il video dedicato ai giochi per Switch 1 migliorati per Switch 2 si apre con la raccolta di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2, che sulla nuova console beneficia di una grafica ottimizzata e introduce una novità funzionale: durante la modalità cooperativa è possibile utilizzare la modalità mouse dei Joy-Con 2, ampliando le opzioni di controllo.

