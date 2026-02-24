Lingotti d’oro sequestrati | al via l’asta che mette in palio un tesoro da un milione di euro

Il sequestro di lingotti d’oro ha portato all’organizzazione di un’asta pubblica per un tesoro stimato in un milione di euro. La vicenda nasce da un’indagine che ha scoperto un traffico illecito di oro e valuta, coinvolgendo diversi soggetti. La burocrazia ha impiegato anni per chiarire i dettagli, lasciando in sospeso molte domande sui passaggi del traffico. L’asta rappresenta l’ultimo capitolo di questa storia complessa.

Como, 24 febbraio 2026 – Il processo su un vasto giro di transiti di valuta e oro, si era concluso dieci anni dopo i fatti contestati con undici assoluzioni e una sola condanna a tre anni di reclusione. Ma tutto l'oro sequestrato era rimasto di proprietà dello Stato, e ora è andato all' asta, con una basa che sfiora il milione di euro. Gli episodi di riciclaggio erano avvenuti tra 2015 e 2017, e avevano viste indagate 27 persone, accusate a vario titolo di aver alimentato un riciclaggio milionario di oro, denaro e preziosi continuo attraverso il confine tra Italia e Svizzera. Ciserano, scoperta fabbrica abusiva di sigarette: 2 arresti, 14 denunce e sequestro milionario Asta aperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Meloni mette all'asta i regali istituzionali per quasi un milione di euroPalazzo Chigi ha deciso di mettere all'asta i regali istituzionali ricevuti dalla premier Giorgia Meloni, stimati in circa 800 mila euro.

C'è un uomo che ha donato lingotti d'oro per 3 milioni di euro per far riparare l'acquedotto fatiscenteUn uomo ha donato 21 chilogrammi di lingotti d'oro, equivalenti a circa 3 milioni di euro, per riparare l'acquedotto di Osaka.

