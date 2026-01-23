Schiacciato da un macchinario mentre lavora | muore operaio del pisano

Nella mattinata del 23 gennaio, un incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 50 anni a Ponsacco, nel territorio pisano. L’incidente si è verificato all’interno di una ditta nella zona Shangai di Livorno, quando l’operaio è stato schiacciato da un macchinario. La tragedia sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza sul lavoro e la necessità di interventi preventivi per evitare simili eventi.

Incidente sul lavoro purtroppo mortale, stamani 23 gennaio. Secondo quanto riporta LivornoToday, all'interno di una ditta in zona Shangai della città labronica, a perdere la vita è stato un operaio di 50 anni originario di Ponsacco.Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe rimasto.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

