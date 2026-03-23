Big match al Valsetta La Centese resta seconda
Valsetta Lagaro 1 Centese 0 VALSETTA LAGARO: Crocco, Calegari, Baietti (30’ st Badiani), Vitali, Atzeni, Gabrielli, Innocenti, Cipriano, Adeyemi (37’ st Pierucci), Romeo (34’ st Martini), Serra (44’ st Natale). A disposizione: Lenzi, Magagni, Filoni, Lamma, Aboutaoufik. All.: Cati. CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini (42’ st Serra), Kourouma, Rimondi, Barbieri, Grimandi, Pellielo (23’ st Titone), Toffano, Bonvicini, Bonacorsi. A disposizione: Caso, D’Aniello, Rossi, Santeramo, Grillo, Grygiel, Belicchi. All.: Di Ruocco. Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia. Rete: 37’ pt Cipriano (V). Note: ammoniti: Baietti (V), Nannini (C), Barbieri (C). LA CENTESE esce sconfitta per 1-0 dal campo del Valsetta Lagaro al termine di una gara intensa e combattuta, decisa da un episodio nel finale di primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Promozione. Valsetta Lagaro, il successo sul Masi vale l’aggancio alla CenteseContinua, praticamente senza sosta, la marcia trionfale della Valsanterno in vetta alla classifica del girone C di Promozione.
Promozione: la capolista valsanterno sfida l’atletico castenaso. Bentivoglio, duro ko casalingo con la Centese. Il Valsetta cerca punti d’oroSi è aperta ieri pomeriggio con l’anticipo tra il Bentivoglio e la Centese la ventiduesima giornata del campionato di Promozione.
Approfondimenti e contenuti su Big match
Discussioni sull' argomento Promozione: ore 14,30 il faro gaggio sfida il x martiri nel ferrarese. Il Granamica atteso dalla missione impossibile con la capolista Valsanterno; Centese, big match a Vado. Casumaro a Castenaso.
Promozione: il Valsetta aspetta la Dozzese, c’e’ atletico castenaso-petroniano. Big match tra la capolista Msp e il Bentivoglio, derby tra Faro e FelsinaAnche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la terza giornata di andata. Come è noto, le otto formazioni bolognesi che militano in questa categoria sono state inserite ... sport.quotidiano.net
Derby Centese-X Martiri. Casumaro riceve il ValsettaPromozione: oggi la corsa playoff ruota attorno a queste due sfide. In coda Bentivoglio-Gallo e Masi Torello-Petroniano possono pesare tanto. ilrestodelcarlino.it
Nella decima di ritorno arriva il big match con la posta in palio che vale doppio. facebook