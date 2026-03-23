Valsetta Lagaro 1 Centese 0 VALSETTA LAGARO: Crocco, Calegari, Baietti (30’ st Badiani), Vitali, Atzeni, Gabrielli, Innocenti, Cipriano, Adeyemi (37’ st Pierucci), Romeo (34’ st Martini), Serra (44’ st Natale). A disposizione: Lenzi, Magagni, Filoni, Lamma, Aboutaoufik. All.: Cati. CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini (42’ st Serra), Kourouma, Rimondi, Barbieri, Grimandi, Pellielo (23’ st Titone), Toffano, Bonvicini, Bonacorsi. A disposizione: Caso, D’Aniello, Rossi, Santeramo, Grillo, Grygiel, Belicchi. All.: Di Ruocco. Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia. Rete: 37’ pt Cipriano (V). Note: ammoniti: Baietti (V), Nannini (C), Barbieri (C). LA CENTESE esce sconfitta per 1-0 dal campo del Valsetta Lagaro al termine di una gara intensa e combattuta, decisa da un episodio nel finale di primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Big match al Valsetta. La Centese resta seconda

Articoli correlati

Promozione. Valsetta Lagaro, il successo sul Masi vale l’aggancio alla CenteseContinua, praticamente senza sosta, la marcia trionfale della Valsanterno in vetta alla classifica del girone C di Promozione.

Promozione: la capolista valsanterno sfida l’atletico castenaso. Bentivoglio, duro ko casalingo con la Centese. Il Valsetta cerca punti d’oroSi è aperta ieri pomeriggio con l’anticipo tra il Bentivoglio e la Centese la ventiduesima giornata del campionato di Promozione.

Approfondimenti e contenuti su Big match

Discussioni sull' argomento Promozione: ore 14,30 il faro gaggio sfida il x martiri nel ferrarese. Il Granamica atteso dalla missione impossibile con la capolista Valsanterno; Centese, big match a Vado. Casumaro a Castenaso.

Promozione: il Valsetta aspetta la Dozzese, c’e’ atletico castenaso-petroniano. Big match tra la capolista Msp e il Bentivoglio, derby tra Faro e FelsinaAnche il campionato di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la terza giornata di andata. Come è noto, le otto formazioni bolognesi che militano in questa categoria sono state inserite ... sport.quotidiano.net

Derby Centese-X Martiri. Casumaro riceve il ValsettaPromozione: oggi la corsa playoff ruota attorno a queste due sfide. In coda Bentivoglio-Gallo e Masi Torello-Petroniano possono pesare tanto. ilrestodelcarlino.it

Nella decima di ritorno arriva il big match con la posta in palio che vale doppio. facebook