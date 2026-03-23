Big match al Valsetta La Centese resta seconda

Da sport.quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valsetta Lagaro 1 Centese 0 VALSETTA LAGARO: Crocco, Calegari, Baietti (30’ st Badiani), Vitali, Atzeni, Gabrielli, Innocenti, Cipriano, Adeyemi (37’ st Pierucci), Romeo (34’ st Martini), Serra (44’ st Natale). A disposizione: Lenzi, Magagni, Filoni, Lamma, Aboutaoufik. All.: Cati. CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini (42’ st Serra), Kourouma, Rimondi, Barbieri, Grimandi, Pellielo (23’ st Titone), Toffano, Bonvicini, Bonacorsi. A disposizione: Caso, D’Aniello, Rossi, Santeramo, Grillo, Grygiel, Belicchi. All.: Di Ruocco. Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia. Rete: 37’ pt Cipriano (V). Note: ammoniti: Baietti (V), Nannini (C), Barbieri (C). LA CENTESE esce sconfitta per 1-0 dal campo del Valsetta Lagaro al termine di una gara intensa e combattuta, decisa da un episodio nel finale di primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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