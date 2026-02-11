Karim Benzema si prende la scena con una promessa chiara:

Lo spostamento del baricentro del calcio d’élite verso l’Arabia Saudita ha aperto una nuova cornice per Benzema e Ronaldo, due icone che continuano a muovere gli equilibri della Saudi Pro League anche oltre i fondamentali meriti tecnici. La firma di Karim Benzema con l’Al Hilal si traduce in un capitolo che intreccia prestazioni, potenza economica e dinamiche personali, offrendo uno spaccato su come il valore sportivo si confronti con le prospettive di crescita della lega e dei singoli club. Secondo fonti vicine al contesto saudita, Benzema avrebbe accettato un ingaggio notevole che supera nuove proposte avanzate da altre contendenti, segnando una svolta non soltanto sul piano sportivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Benzema sfida Ronaldo: "Sarò io a vincere" dopo l'arrivo all'Al-Hilal

Benzema ha mandato un messaggio diretto dopo aver firmato con l’Al-Hilal.

Karim Benzema ha deciso di cambiare squadra.

