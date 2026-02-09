Colleferro Il Consigliere comunale d’opposizione Fi Fabio Patrizi risponde al Sindaco Sanna a proposito dell’Ospedale LP Delfino…
Il consigliere di opposizione Fabio Patrizi di Forza Italia risponde alle parole del sindaco Pierluigi Sanna sull’apertura dei nuovi locali nel reparto dell’ospedale “L.P. Delfino”. Patrizi sottolinea che le promesse fatte non si sono ancora tradotte in fatti concreti e chiede chiarezza sui reali miglioramenti per i cittadini. La discussione tra le due parti si fa più accesa, mentre i residenti aspettano risposte chiare sui servizi sanitari nel loro territorio.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Con riguardo al comunicato inviatoci dal Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, relativo all’inaugurazione dei nuovi locali del reparto L'articolo Colleferro. Il Consigliere comunale d’opposizione (Fi) Fabio Patrizi risponde al Sindaco Sanna a proposito dell’Ospedale “L.P. Delfino”. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
