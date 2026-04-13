Collecchio presentazione del libro ' La patria guarda altrove' di Antonio Petrocelli
Presentazione del libro"La Patria guarda altrove. Frustrazione e passione sulle tracce del sottotenente Armando Miele”di Antonio Petrocelli scrittore, attore e regista in dialogo con Domenico Vitale direttore Isrec di Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Firenze, presentazione del libro ‘Il grande altrove’ al teatro NiccoliniFirenze, 24 febbraio 2026 – A Firenze il 26 febbraio ci sarà la presentazione del libro ‘Il grande altrove’ (Mauro Pagliai Editore) di Alessandro...
Presentazione del libro "Nebbia" di Antonio Mazzanti alla Libreria ZabarellaGiovedì 19 febbraio, la Libreria Zabarella di Padova ospita un appuntamento dedicato alla grande poesia contemporanea.