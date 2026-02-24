Firenze presentazione del libro ‘Il grande altrove’ al teatro Niccolini

Alessandro Isidoro Re ha presentato il suo nuovo libro ‘Il grande altrove’ al teatro Niccolini, spinto dalla voglia di condividere le sue storie con il pubblico fiorentino. L’evento ha attirato molti appassionati, desiderosi di scoprire i temi trattati e le ispirazioni dell’autore. La serata si è concentrata su un racconto che esplora territori sconosciuti e sogni nascosti, offrendo un’immagine vivida di un viaggio interiore. La presentazione prosegue con un dibattito tra l’autore e il pubblico.

Firenze, 24 febbraio 2026 – A Firenze il 26 febbraio ci sarà la presentazione del libro 'Il grande altrove' (Mauro Pagliai Editore) di Alessandro Isidoro Re. Appuntamento alle ore 18 a ingresso libero al Caffè Letterario Niccolini (presso la libreria del teatro, in via Ricasoli, 3). Introduce l'editore Antonio Pagliai, sarà presente l'autore. Si tratta di un nuovo appuntamento nell'ambito della rassegna 'Niccolitudini', le presentazioni che non annoiano e durano poco. In un mondo sospeso tra collasso climatico e sperequazione socioeconomica, il sapere non basta più a garantire libertà. Le nuove generazioni, il cosiddetto "proletariato cognitivo", possiedono competenze, creatività e linguaggi, ma restano prigioniere di sistemi di potere che ne escludono la voce.