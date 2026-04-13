coi bus arriva da bergamo si arriva in riviera romagnola

Da Bergamo alla Riviera romagnola, un servizio di autobus collega le due destinazioni ogni anno durante l’estate. La linea, attiva dal 30 maggio al 13 settembre, è confermata anche per l’estate 2026. Il collegamento consente ai viaggiatori di raggiungere le destinazioni balneari senza l’uso di auto private. La tratta fa parte del progetto Italia, che promuove collegamenti su strada tra diverse regioni durante la stagione estiva.

VERSO LE VACANZE. Arriva Italia conferma anche per l’estate 2026 la «Linea Mare», il collegamento in autobus che unisce la provincia di Bergamo alla Riviera romagnola dal 30 maggio al 13 settembre. Dal 30 maggio le partenze sono ogni venerdì, sabato e domenica alle 6,30 dal Terminal Arriva di Bergamo, con arrivo alle località marittime tra le 11.55 e le 13.40 a seconda della destinazione. Il viaggio di ritorno è ogni sabato, domenica e lunedì, con partenza alle 6,15 da Gabicce Mare e arrivo a Bergamo poco dopo le 13. Le tariffe vanno da 41 fino ai 59,50 euro in base alle località di partenza e destinazione. I biglietti possono essere acquistati - con almeno 24 ore di anticipo – online, allo sportello Infobus Arriva di Bergamo in piazza Marconi, 4 e alle rivendite autorizzate.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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