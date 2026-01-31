Lookman la cessione si avvicina | il segnale netto arriva da Bergamo in direzione Madrid

Ademola Lookman sta per lasciare l’Atalanta e si sposta verso Madrid. Il club bergamasco ha già dato segnali chiari: l’attaccante nigeriano è pronto a partire. Nonostante l’interesse di altre squadre italiane, come le big della Serie A, Lookman sembra aver scelto l’Atletico Madrid. La trattativa è molto avanzata e il trasferimento potrebbe concretizzarsi a breve.

Il nigeriano è pronto a lasciare la Dea, ma non per restare in Serie A nonostante l'interesse delle nostre big: l'Atletico è molto vicino Ademola Lookman si avvicina sempre di più alla cessione. L'attaccante dell'Atalanta, rientrato da poco dalla Coppa d'Africa, ogni giorno sembra più lontano dalla Dea e dalla Serie A, nonostante negli ultimi mesi diversi club italiani abbiano provato a strapparlo a Bergamo. Prima l'Inter, poi i sogni della Juve e del Napoli. Alla fine, anche in maniera un po' inaspettata, il nigeriano potrebbe seriamente trasferirsi all'estero.

