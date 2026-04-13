La Linea Mare di Arriva Italia | bus da Bergamo alla riviera romagnola tutti i week-end d’estate

Anche per l’estate 2026, Arriva Italia ripropone la Linea Mare, il servizio di autobus che collega la provincia di Bergamo alle principali località della Riviera Romagnola. La linea opera tutti i fine settimana durante la stagione estiva, consentendo ai passeggeri di raggiungere le spiagge più frequentate della zona. Il servizio rappresenta una delle soluzioni di trasporto dedicate ai viaggi verso le mete balneari della regione.

Arriva Italia conferma anche per l’estate 2026 la Linea Mare, il collegamento in autobus che unisce la provincia di Bergamo alle più rinomate mete balneari della Riviera Romagnola. Attivo dal 30 maggio al 13 settembre 2026, il servizio è pensato per accompagnare i passeggeri fino alle principali destinazioni balneari, garantendo un viaggio confortevole a bordo di autobus Gran Turismo dotati di tutti i comfort, senza doversi preoccupare di traffico e parcheggio. La Linea Mare consente di partire da Bergamo Stezzano, Verdello, Arcene, Treviglio, Caravaggio, Crema e Codogno, per arrivare direttamente nelle più note località della Riviera Adriatica come Lido di Classe, Lido di Savio, Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione, Misano, Cattolica e Gabicce Mare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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