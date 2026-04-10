Non me l’aspettavo sono sotto choc | ClioMakeUp derubata a Milano in un ristorante dentro la borsa documenti e ricordi di famiglia

A Milano, durante una normale pausa pranzo, Clio Zammatteo, nota come ClioMakeUp, è stata vittima di un furto in un ristorante. La donna si trovava seduta al tavolo quando è stata derubata della borsa, all’interno della quale erano conservati documenti e ricordi di famiglia. La vittima ha commentato di essere rimasta scioccata dall’accaduto, senza aspettarsi un episodio del genere.

A Milano una pausa pranzo come tante si è trasformata in un incubo per Clio Zammatteo, conosciuta dal pubblico come ClioMakeUp, che si è vista portare via la borsa mentre si trovava seduta in un ristorante. Un furto rapido, quasi invisibile, avvenuto in un momento di apparente normalità. A raccontarlo è stata lei stessa sui social, ancora sotto choc e visibilmente provata. Dentro la borsa, ha spiegato, c’erano tutti i suoi effetti personali: “Sono andata a l ristorante per fare pausa dopo lo shooting e mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d’identità, tessera sanitaria, tutto quanto c’era dentro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non me l’aspettavo, sono sotto choc”: ClioMakeUp derubata a Milano in un ristorante, dentro la borsa documenti e ricordi di famiglia Leggi anche: ClioMakeUp derubata a Milano, lo choc: “Avevo la borsa accanto poi è sparita” Leggi anche: ClioMakeUp sotto choc a Milano: «Avevo la borsa attaccata a me e in un attimo non c’era più» – Il video Si parla di: ClioMakeUp derubata a Milano in zona Pagano, ladri portano via la borsa all'influencer: È la seconda volta; ClioMakeUp derubata a Milano in zona Pagano ladri portano via la borsa all' influencer | È la seconda volta.