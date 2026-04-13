Clima pesante a Casa Sollievo | guerra dei sindacati sui contratti il vescovo Moscone pronto a dimettersi

Questa mattina si è svolta a Foggia una conferenza presso il salone della Cgil, dedicata alla vertenza tra i sindacati e la gestione della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La discussione ha riguardato principalmente i contratti del personale e le modalità di confronto tra le parti. Durante l'incontro è stato annunciato che il vescovo, responsabile dell'ente, potrebbe presentare le proprie dimissioni.