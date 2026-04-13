Clima pesante a Casa Sollievo | guerra dei sindacati sui contratti il vescovo Moscone pronto a dimettersi
Questa mattina si è svolta a Foggia una conferenza presso il salone della Cgil, dedicata alla vertenza tra i sindacati e la gestione della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La discussione ha riguardato principalmente i contratti del personale e le modalità di confronto tra le parti. Durante l'incontro è stato annunciato che il vescovo, responsabile dell'ente, potrebbe presentare le proprie dimissioni.
Si è tenuta questa mattina, presso il salone della Cgil di Foggia, una conferenza dedicata alla vertenza che coinvolge il personale della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, uno dei più importanti poli sanitari del Mezzogiorno, fondato da Padre Pio e oggi di proprietà della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Riesplode la guerra sui conti di Casa Sollievo: pronti 1300 ingiuntivi dei lavoratori che rivendicano gli arretrati
Casa Sollievo, adeguamento degli stipendi e arretrati non ancora pagati. Ultimatum dei sindacati alla Regione: "Pronti alle vie legali"“Nel corso dell'incontro Sepa del 27 dicembre scorso il Dipartimento Salute e la Asl di Foggia avevano manifestato disponibilità ad accelerare la...