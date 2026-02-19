Riesplode la guerra sui conti di Casa Sollievo | pronti 1300 ingiuntivi dei lavoratori che rivendicano gli arretrati

La disputa sui pagamenti di Casa Sollievo si riaccende a causa di 1300 ingiunzioni di pagamento presentate dai lavoratori, che reclamano salari arretrati. La causa principale è il mancato pagamento di alcune mensilità negli ultimi mesi. I dipendenti si sono rivolti ai tribunali, consegnando le lettere di ingiunzione come prova delle loro richieste. La situazione crea tensioni tra i lavoratori e la direzione, mentre le parti cercano una soluzione rapida. La prossima settimana sono previste riunioni tra le parti coinvolte.

Conferito il mandato ai propri legali per il deposito di circa 1.300 decreti ingiuntivi "al fine di tutelare individualmente ciascun lavoratore e recuperare le somme dovute" Riesplode la battaglia sindacale contro la direzione generale dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza. Dopo un periodo di tregua, le segreterie territoriali di Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials e Nursing Up sono tornate a denunciare il mancato adeguamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro nel triennio 20222024 e il mancato riconoscimento degli arretrati contrattuali dovuti al personale. Nonostante le ripetute sollecitazioni sindacali, fanno sapere, la direzione generale non avrebbe fornito alcun riscontro concreto, né indicato tempi certi per l'erogazione degli adeguamenti e degli arretrati.