Clima e salute così l’ambiente minaccia anche la stabilità economica

Il rapporto tra clima, salute e sviluppo sta diventando sempre più chiaro, evidenziando rischi poco studiati ma potenzialmente decisivi per le economie e le società. Le variazioni climatiche influenzano direttamente le condizioni di vita e di lavoro, creando nuove sfide per i sistemi sanitari e le attività produttive. La relazione tra questi elementi si fa sempre più complessa e richiede un’attenzione costante per comprendere gli impatti futuri.

IL LEGAME tra cambiamento climatico, salute e sviluppo è sempre più evidente, rivelando rischi ancora poco esplorati ma potenzialmente decisivi per la tenuta dei sistemi economici e sociali. Il lavoro congiunto di Generali e del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, “Resilience by Design: Strengthening Health and Human Development in a Changing Climate”, mostra come gli impatti climatici stiano ridefinendo le vulnerabilità dei sistemi sanitari e produttivi, con implicazioni rilevanti per il benessere economico e sociale. Il cambiamento climatico agisce sulla vita e sulla salute attraverso due canali distinti ma complementari: da un...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Clima e salute, così l’ambiente minaccia (anche) la stabilità economica La mancanza di sonno minaccia anche la salute degli occhiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Leggi anche: Ambiente e salute, Romagnoli (M5S) sulle fonderie di Assisi: "Situazione che ricorda altri casi. La salute non è un favore"