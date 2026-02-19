La mancanza di sonno minaccia anche la salute degli occhi
La mancanza di sonno, causata dall’alta pressione e dallo stress quotidiano, colpisce anche la salute degli occhi. Secondo uno studio dell’European Eye Care, in Italia quattro persone su dieci dormono meno di sei ore a notte, compromettendo la vista. La carenza di riposo influisce sulla produzione di lacrime e sulla qualità della retina, aumentando il rischio di problemi visivi. Molti adulti trascurano il riposo, preferendo concedersi poche ore di sonno. Questa tendenza mette a rischio la salute oculare di larga parte della popolazione.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Durante il sonno il corpo si rigenera, i tessuti si riparano e anche gli occhi recuperano dallo sforzo quotidiano. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
Leggi anche: L’uvetta e le sue sorprendenti proprietà per la salute degli occhi
Genitorialità esausta: perché la stanchezza dei genitori non è solo mancanza di sonnoLa stanchezza dei genitori non si riduce solo alle poche ore di sonno.
Drugged and Sold, Saved by a CEO—One Night Later, Pregnant with Triplets
Argomenti discussi: Dormire poco indebolisce il sistema immunitario: cosa cambia davvero; Quanto è effettivamente importante dormire sette ore a notte? Gli esperti mettono fine al dibattito; Insonnia, i rimedi e i rischi: aumentano obesità, disturbi psichiatrici e invecchiamento precoce; Identificata la durata del sonno che aumenta il rischio di morte prematura.
L’importanza del sonno per la salute visivaDI GUIDO INVERNIZZI La mancanza di sonno è diventata una vera e propria epidemia silenziosa della società moderna. Secondo&n ... ilgolfo24.it
Sonno e depressione: un legame più forte di quanto si pensiMigliora il sonno e il benessere psicologico: scopri come affrontare la relazione tra sonno e depressione per una vita più equilibrata. microbiologiaitalia.it
“Con tre valigie da disfare, un'emicrania dovuta alla mancanza di sonno e un sacco di cose da fare per il colloquio per il visto negli Stati Uniti, mi sto preparando per rispondere all'invito di un amico: fantastico!” Selo andrà negli States… Dump Selo dump!!! x.com
Molti percorsi si interrompono non per mancanza di motivazione, ma per eccesso di obiettivi. Quando proviamo a cambiare alimentazione, movimento, sonno e gestione dello stress contemporaneamente, aumentiamo il carico mentale e riduciamo la probab facebook