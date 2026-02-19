la mancanza di sonno minaccia anche la salute degli occhi

La mancanza di sonno, causata dall’alta pressione e dallo stress quotidiano, colpisce anche la salute degli occhi. Secondo uno studio dell’European Eye Care, in Italia quattro persone su dieci dormono meno di sei ore a notte, compromettendo la vista. La carenza di riposo influisce sulla produzione di lacrime e sulla qualità della retina, aumentando il rischio di problemi visivi. Molti adulti trascurano il riposo, preferendo concedersi poche ore di sonno. Questa tendenza mette a rischio la salute oculare di larga parte della popolazione.

