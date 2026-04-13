Clima e mercati le nuove sfide del vino

Nel 2025, la produzione di vino in Italia ha subito forti variazioni a causa di condizioni climatiche estreme. Le piogge abbondanti nel Nord e le siccità nel Sud hanno causato una diminuzione delle quantità raccolte, anche se la qualità del prodotto finale si è mantenuta in molti casi elevata. Questi eventi hanno rappresentato nuove sfide per il settore vitivinicolo, influenzando le dinamiche di mercato e le strategie di produzione.

PIOGGE eccessive al Nord e siccità al Sud. Ecco il binomio di fattori che nel 2025 hanno ridotto i raccolti della viticoltura italiana, pur mantenendo in molti casi una buona qualità finale. Di fronte a queste variabili climatiche, accompagnate adesso anche dalle tensioni geopolitiche, le imprese della filiera vitivinicola del nostro Paese hanno bisogno di adeguare costantemente strategie, modelli operativi e l’approccio ai mercati internazionali. In uno scenario così complesso, il supporto del sistema bancario diventa sempre più cruciale, non soltanto per garantire liquidità, ma anche per accompagnare le aziende lungo un percorso di trasformazione che passa dall’innovazione tecnologica, dalla sostenibilità e dalla capacità di cogliere le opportunità offerte dai fondi pubblici.🔗 Leggi su Quotidiano.net Vino analcolico e calamità naturali, l’Europa detta le regole: ecco le nuove etichette per il vino 0% e i fondi per il climaIl Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa per sostenere i produttori contro la crisi e gli eventi meteo estremi. Inaugurato Vinitaly, le nuove rotte e le sfide globali del vinoVerona riafferma con forza il suo ruolo di baricentro dell'enologia mondiale con l'apertura della 58esima edizione di Vinitaly nel quartiere... Protocollo Lugana: innovazione e qualità per il futuro del vino