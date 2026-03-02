Classifica film al botteghino 23 febbraio – 1 marzo

Ecco la lista dei film più visti nei cinema italiani dal 23 febbraio al 1 marzo. La classifica si basa sui dati di incasso raccolti durante questa settimana e mostra quali pellicole hanno ottenuto i migliori risultati nelle sale. I numeri sono stati aggiornati e riflettono le preferenze del pubblico nel periodo considerato.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 23 febbraio al 1 marzo. 1 Cime Tempestose. Regia: Emerald Fennell Cast: Owen Cooper, Amy Morgan, Jessica Knappett, Millie Kent Genere: Drammatico, Stati Uniti, Gran Bretagna 2026, 136 min. 2 Scream 7. Regia: Kevin Williamson Cast: Celeste O'Connor, Victor Turpin, Josh Thrower, Amy Louise Pemberton Genere: Horror, Stati Uniti 2026, 114 min. 3 Rental Family – Nelle vite degli altri. Regia: HIKARI Cast: Akira Emoto, Gan Furukawa, Risa Kameda, Takao Kin Genere: Commedia drammatica, Giappone, Stati Uniti 2025, 103 min. 4 Hamnet – Nel nome del figlio. Regia: Chloé Zhao Cast: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn Genere: Drammatico, Stati Uniti 2025, 125 min.