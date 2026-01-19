Classifica film al botteghino 12 gennaio – 18 gennaio

Ecco la classifica dei film più visti nelle sale italiane dal 12 al 18 gennaio. Questa panoramica offre una panoramica aggiornata dei titoli che hanno attirato il pubblico nelle ultime settimane, riflettendo le tendenze e le preferenze degli spettatori nel nostro paese.

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 12 gennaio al 18 gennaio. 1 Buen Camino. Regia: Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari Commedia, Italia 2025, 90 min. 2 La grazia. Regia: Paolo Sorrentino Cast: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello Genere: Drammatico, Italia 2025, 131 min. 3 Avatar – Fuoco e Cenere. Regia: James Cameron Cast: Jack Champion, Jake McLean, Duane Evans Jr., Filip Geljo Azione, Avventura, Drammatico, Stati Uniti 2025, 195 min. 4 Norimberga. Regia: James Vanderbilt Cast: Roderick Hill, Michael Sheldon, Wayne Brett, Carl Achleitner Drammatico, Storico, Thriller, Stati Uniti 2025, 148 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

I film di Checco Zalone classificati per incasso al botteghino - Ecco la classifica aggiornata di tutti i film di e con Checco Zalone, dal primo all'ultimo per quanto riguarda gli incassi. cinema.everyeye.it

Cosa ci dice davvero la classifica degli incassi italiani Guardiamo questa Top 10 con onestà. 5 film su 10 sono di Checco Zalone. E il primo posto assoluto va probabilmente al suo lavoro più debole. Ma c’è qualcosa di specificamente italiano in questi numeri - facebook.com facebook

#BuenCamino e #Zalone entrano nella storia del Cinema italiano con il maggior incasso di sempre, inflazione esclusa. 68.823.069€ rispetto ai 68.675.722€ di Avatar. Era dal 1997 che James Cameron guidava la classifica. Ora c’è Gennaro Nunziante x.com