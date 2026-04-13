Il settore del collezionismo automobilistico si avvicina a un anniversario importante, poiché la Citroën 2CV Spot festeggia cinquant’anni dalla sua prima presentazione. La vettura, nota per il suo design bicolore, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo delle auto d’epoca. La sua storia viene ora ricordata in occasione di questa ricorrenza, sottolineando il suo ruolo come simbolo di innovazione e stile per mezzo secolo.

Il mondo del collezionismo automobilistico si prepara a celebrare un traguardo che fonde ingegneria e marketing: la Citroën 2CV Spot compie cinquant’anni. La serie limitata, presentata per la prima volta il 10 aprile 1976, trasforma l’iconica utilitaria in un oggetto di puro stile, segnando una svolta nella storia del marchio francese attraverso un’estetica solare destinata a diventare un mito globale. La genesi di questa vettura affonda le radici in una visione nata negli anni ’30, quando Pierre-Jules Boulanger impose una sfida tecnica senza precedenti. L’obiettivo era progettare un mezzo capace di trasportare due agricoltori e un sacco di patate attraversando un campo arato senza danneggiare le uova contenute in un cestino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Citroën 2CV Spot: 50 anni dopo, il mito bicolore che conquistò il mondo

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