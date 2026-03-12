La Citroën 2CV L’auto nata per trasportare uova che finì per motorizzare l’Europa

La Citroën 2CV, originariamente pensata per trasportare uova senza romperle, è diventata un simbolo della motorizzazione europea. Questo veicolo, progettato per affrontare terreni agricoli senza danneggiare le merci, ha attraversato decenni di storia automobilistica. La sua produzione è iniziata negli anni Quaranta e si è protratta fino agli anni Ottanta, coinvolgendo milioni di unità vendute in tutto il continente.

