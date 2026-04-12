Durante una recente esibizione a Canzonissima, la cantante si è lasciata andare a un momento di emozione, confessando di non essere riuscita a far innamorare nessuno. Prima di interpretare il brano

Nella puntata di Canzonissima dell'11 aprile, Arisa si è lasciata andare a uno lungo sfogo personale. Prima di esibirsi con La notte, il brano con cui ha poi vinto, ha parlato tra le lacrime di amore, delusioni, ma soprattutto di solitudine e rinascita. Un tasto dolente, per la cantante lucana, che in passato ha anche tentato la strada delle app di dating. Oggi, davanti ai giudici della trasmissione, ha confidato che il suo più grande rimpianto è l'incapacità di costruire un legame duraturo che non fosse a senso unico: "Ciò che mi rimprovero è che non sono mai riuscita a far innamorare davvero una persona di me". "L’amore quando finisce è veramente una sconfitta a metà", ha esordito Arisa, citando le parole del suo brano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arisa, lo sfogo tra le lacrime a Canzonissima: "Non sono stata capace di far innamorare nessuno"

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