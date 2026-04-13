Cinque anni di riso passione e famiglia | il commiato di Sohosushi Avellino

Dopo cinque anni di attività, il ristorante Sohosushi di Avellino chiude le sue porte. L’azienda ha aperto nel 2019, portando avanti un progetto basato sulla preparazione di piatti di sushi e sulla gestione familiare. Recentemente, i proprietari hanno annunciato la chiusura, ricordando con nostalgia il percorso iniziato con entusiasmo e qualche incertezza. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per l’impresa locale.

“È strano pensare che siamo arrivati alla fine di questo percorso. Sembra ieri — era il 2019 — quando abbiamo iniziato, magari con un po' di curiosità, un pizzico di timidezza e forse anche con qualche dubbio su cosa saremmo riusciti a fare. E invece oggi siamo qui, alla conclusione di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Commovente commiato al Capo Reparto Luigi Iovine: dopo 35 anni di servizio lascia i Vigili del Fuoco di AvellinoNella serata di ieri, presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, il Capo Reparto Luigi Iovine ha salutato colleghi e amici con una... Andretta, condannato a cinque anni per trent’anni di violenze in famigliaSentenza esemplare del tribunale di Avellino per un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni contro l’ex moglie e le tre figlie Avellino, 23...