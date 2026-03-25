Oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti più volte sui Monti Picentini per domare incendi di sterpaglie. Uno degli interventi più impegnativi si è verificato a Castiglione del Genovesi, dove la squadra di Giffoni Valle Piana è intervenuta con i mezzi disponibili per spegnere le fiamme. La situazione ha richiesto uno sforzo considerevole da parte dei soccorritori per contenere il fuoco.

I Vigili del Fuoco sono stati alle prese con incendi di sterpaglie per tutta la giornata odierna. In particolare, è risultato molto impegnativo un intervento a Castiglione del Genovesi, dove a seguito dell'impiego della squadra dei caschi rossi di Giffoni Valle Piana, è stato necessario il supporto del Drago, l'elicottero del Nucleo di Pontecagnano, che ha permesso l'estinzione dell'incendio a ridosso della via Provinciale Calvanico, che ha interessato un bel pezzo di verde dei Monti Picentini. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Bruciano i Monti Picentini, maxi intervento dei Vigili del Fuoco

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